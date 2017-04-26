Заседание Трехсторонней контактной группы завершилось в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Минске завершилась встреча Трехсторонней контактной группы. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.
“На заседании Трехсторонней контактной группы заслушали предварительную информацию главы СММ ОБСЕ Ертурула Апакана о ходе расследования трагического инцидента, произошедшего с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 в Луганской области. Договорились продолжить работу подгруппы по безопасности в ближайшее время”, — сообщила Д.Олифер.
Как сообщал УНН, сегодня, 26 апреля, в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.