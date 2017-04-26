Заседание Трехсторонней контактной группы завершилось в Минске

“На заседании Трехсторонней контактной группы заслушали предварительную информацию главы СММ ОБСЕ Ертурула Апакана о ходе расследования трагического инцидента, произошедшего с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 в Луганской области. Договорились продолжить работу подгруппы по безопасности в ближайшее время”, — сообщила Д.Олифер.

Как сообщал УНН, сегодня, 26 апреля, в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.