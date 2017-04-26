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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заседание Трехсторонней контактной группы завершилось в Минске

Киев • УНН

 • 10719 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Минске завершилась встреча Трехсторонней контактной группы. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.

Заседание Трехсторонней контактной группы завершилось в Минске

“На заседании Трехсторонней контактной группы заслушали предварительную информацию главы СММ ОБСЕ Ертурула Апакана о ходе расследования трагического инцидента, произошедшего с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 в Луганской области. Договорились продолжить работу подгруппы по безопасности в ближайшее время”, — сообщила Д.Олифер.

Как сообщал УНН, сегодня, 26 апреля, в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы.

Украинские Национальные Новости

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