Засідання Тристоронньої контактної групи завершилось в Мінську

“На засіданні Тристоронньої контактної групи заслухали попередню інформацію глави СММ ОБСЄ Ертурула Апакана про хід розслідування трагічного інциденту, що стався з патрулем СММ ОБСЄ 23 квітня 2017 року у Луганській області. Домовилися продовжити роботу підгрупи з безпеки найближчим часом”, — повідомила Д.Оліфер.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 26 квітня, у Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи.