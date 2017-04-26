Засідання Тристоронньої контактної групи завершилось в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Мінську завершилася зустріч Тристоронньої контактної групи. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, передає УНН.
“На засіданні Тристоронньої контактної групи заслухали попередню інформацію глави СММ ОБСЄ Ертурула Апакана про хід розслідування трагічного інциденту, що стався з патрулем СММ ОБСЄ 23 квітня 2017 року у Луганській області. Домовилися продовжити роботу підгрупи з безпеки найближчим часом”, — повідомила Д.Оліфер.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 26 квітня, у Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи.