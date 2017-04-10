Заседание фракции БПП с Президентом и Премьером состоится в 17:30 в АП - А.Гончаренко

"Это (заседание фракции с участием Главы государства и Премьера - ред.) будет в 17:30 на Банковой (в Администрации Президента - ред.)", - сообщил А.Гончаренко.

Он уточнил, что на встрече фракции с Президентом и главой правительства речь пойдет о вопросах повестки дня сессии.

При этом на вопрос, планируется ли на этой пленарной неделе заслушивание отчета правительства, А.Гончаренко отметил: "Возможно, в пятницу, ведь в пятницу истекает срок, но пятница - не самый рабочий день, к сожалению".

Напомним, ранее сегодня председатель фракции Артур Герасимов сообщил, что состоится заседание фракции БПП с участием Президента и Премьера.