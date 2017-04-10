Заседание фракции БПП с Президентом и Премьером состоится в 17:30 в АП - А.Гончаренко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодняшнее заседание фракции Блока Петра Порошенко с участием Президента Петра Порошенко и Премьер-министра Владимира Гройсмана состоится в помещении Администрации Президента в 17 часов 30 минут. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, член фракции БПП Алексей Гончаренко.
"Это (заседание фракции с участием Главы государства и Премьера - ред.) будет в 17:30 на Банковой (в Администрации Президента - ред.)", - сообщил А.Гончаренко.
Он уточнил, что на встрече фракции с Президентом и главой правительства речь пойдет о вопросах повестки дня сессии.
При этом на вопрос, планируется ли на этой пленарной неделе заслушивание отчета правительства, А.Гончаренко отметил: "Возможно, в пятницу, ведь в пятницу истекает срок, но пятница - не самый рабочий день, к сожалению".
Напомним, ранее сегодня председатель фракции Артур Герасимов сообщил, что состоится заседание фракции БПП с участием Президента и Премьера.