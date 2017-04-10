Засідання фракції БПП з Президентом та Прем’єром відбудеться о 17:30 в АП - О.Гончаренко

"Це (засідання фракції за участю Глави держави та Прем’єра - ред.) буде о 17:30 на Банковій (в Адміністрації Президента - ред.)", - повідомив О.Гончаренко.

Він уточнив, що на зустрічі фракції з Президентом та головою уряду йтиметься про питання порядку денного сесії.

При цьому на запитання, чи планується на цьому пленарному тижні заслуховування звіту уряду, О.Гончаренко зазначив: "Можливо, у п’ятницю, адже у п’ятницю спливає термін, але п’ятниця – не самий робочий день, на жаль".

Нагадаємо, раніше сьогодні голова фракції Артур Герасимов повідомив, що відбудеться засідання фракції БПП за участю Президента і Прем'єра.