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Засідання фракції БПП з Президентом та Прем’єром відбудеться о 17:30 в АП - О.Гончаренко

Засідання фракції БПП з Президентом та Прем’єром відбудеться о 17:30 в АП - О.Гончаренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогоднішнє засідання фракції Блоку Петра Порошенка за участю Президента Петра Порошенка та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відбудеться у приміщенні Адміністрації Президента о 17 годині 30 хвилин. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив народний депутат України, член фракції БПП Олексій Гончаренко.

"Це (засідання фракції за участю Глави держави та Прем’єра - ред.) буде о 17:30 на Банковій (в Адміністрації Президента - ред.)", - повідомив О.Гончаренко.

Він уточнив, що на зустрічі фракції з Президентом та головою уряду йтиметься про питання порядку денного сесії.

При цьому на запитання, чи планується на цьому пленарному тижні заслуховування звіту уряду, О.Гончаренко зазначив: "Можливо, у п’ятницю, адже у п’ятницю спливає термін, але п’ятниця – не самий робочий день, на жаль".

Нагадаємо, раніше сьогодні голова фракції Артур Герасимов повідомив, що відбудеться засідання фракції БПП за участю Президента і Прем'єра.

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