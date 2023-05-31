Сейчас нет никаких решений: главной проблемой на фронте остаются управляемые авиабомбы - Игнат

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«Нет никаких решений сейчас. С бомбами бороться никто не может и не будет. Теоретически и практически их можно пробовать уничтожать зенитными управляемыми ракетами, но представьте себе по 30 авиабомб управляемых в день, и мы по ним будем тратить примерно по 2-3 зенитные ракеты для того, чтобы хотя бы одну бомбу сдвинуть с места, вот эту чугунную болванку массой в 500 килограммов. И какой эффект? Мы потратим за несколько недель большое количество ракет и оставим небо чистым для российской авиации», - заявил в комментарии УНН представитель Воздушных сил.

По словам Юрия Игната, единственное средство противодействия управляемым авиабомбам – это противодействие непосредственно авиации россии. В этом могут помочь современные истребители.

«С бомбами бороться никто не будет, здесь рецепт один – противодействовать авиации, которая подлетает к нашим границам, до 50 километров, примерно оттуда сбрасывается бомба, и, таким образом, отогнать российскую авиацию нужно подальше от наших границ. Это могут сделать или дальнобойные комплексы ПВО или самолеты, способные противостоять российским, а это F-16», - сказал УНН Юрий Игнат.

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Напомним

29 мая российские войска сбросили две авиабомбы на АЗС в Торецке Донецкой области. Первая упала на автозаправочную станцию, а вторая – на административное здание. Ранения получили 9 человек.