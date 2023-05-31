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Зараз немає жодних рішень: головною проблемою на фронті лишаються керовані авіабомби - Ігнат

Київ • УНН

 • 796345 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Керовані авіабомби залишаються однією з головних проблем на лінії фронту та в прикордонній зоні. Тільки для того, аби просто дещо зрушити «чавунну болванку», треба витрати 2-3 зенітні ракети. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Цитата

«Немає ніяких рішень зараз. З бомбами боротися ніхто не може і не буде. Теоретично й практично їх можна пробувати нищити зенітними керованими ракетами, але уявіть собі по 30 авіабомб керованих на день, і ми по ним будемо витрачати приблизно по 2-3 зенітні ракети для того, щоб бодай одну бомбу зрушити з місця, ось цю чавуну болванку масою в 500 кілограмів. І який ефект? Ми витратимо за кілька тижнів велику кількість ракет і залишимо небо чистим для російської авіації», - заявив в коментарі УНН речник Повітряних сил.

За словами Юрія Ігната, єдиний засіб протидії керованим авіабомбам – це протидія безпосередньо авіації росії. У цьому можуть допомогти сучасні винищувачі.

«З бомбами боротися ніхто не буде, тут рецепт один – протидіяти авіації, яка підлітає до наших кордонів, до 50 кілометрів, приблизно звідти скидається бомба, і, таким чином, відігнати російську авіацію потрібно подалі від наших кордонів. Це можуть зробити або далекобійні комплекси ППО або літаки, що здатні протистояти російським, а це F-16», - сказав УНН Юрій Ігнат.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв’ю: Речник Повітряних сил: наші льотчики щодня воюють на техніці, що працює на межі своїх можливостей

Нагадаємо

29 травня російські війська скинули дві авіабомби на АЗС у Торецьку Донецької області. Перша впала на автозаправну станцію, а друга – на адміністративну будівлю. Поранення отримали 9 осіб.

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