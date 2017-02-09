Запуск "безвиза" для Украины ожидается 12 июня - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вступление в силу либерализации визового режима для Украины ожидается 12 июня, тогда как для Грузии - 29 марта. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Предполагается, что визовая либерализация вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины", - написал он.
Напомним, Р.Йозвяк сообщил, что триалог в ЕС по "безвизу" Украине состоится 28 февраля.
Ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу лишь синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.
При этом ранее на официальном сайте Европарламента как ориентировочная дата утверждения ЕС безвизового режима для украинцев появилась дата 3 апреля 2017 года. В пресс-службе ЕП заявили, что голосование Европарламентом относительно либерализации визового режима с ЕС для украинцев не было отсрочено до апреля 2017 года, а дата ошибочна. Впоследствии на сайте Европарламента исчезла дата рассмотрения "безвиза" Украине.
Экс-президент ЕП Мартин Шульц ранее заявил, что надеется на достижение в январе финального соглашения с Советом ЕС относительно безвизовых поездок для украинцев.
Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос выразил надежду, что "безвиз" для Украины и Грузии заработает в начале весны.