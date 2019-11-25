Введение рынка земли не поддерживают 58% украинцев - опрос

"Решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу положительно оценивают 24% украинцев, а отрицательно - 58%", - сообщают исследователи.

Кроме того, 55% украинцев не поддерживают приватизацию крупных государственных предприятий, а положительно относятся к приватизации - 22%. Также 49% украинцев негативно относятся к легализации игорного бизнеса, а положительно - 38%.

В фонде отметили, что анализ общественного мнения населения Украины был проведен совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, народные депутаты Украины, при заблокированной фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" трибуне и крики "Ганьба!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутата.