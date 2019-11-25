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Запровадження ринку землі не підтримують 58% українців – опитування

Запровадження ринку землі не підтримують 58% українців – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Рішення про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення та скасування мораторію на її продаж не підтримують 58% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.

"Рішення запровадити ринок землі сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на її продаж позитивно оцінюють 24% українців, а негативно – 58%", - повідомляють дослідники.

Окрім того, 55 % українців не підтримують приватизацію великих державних підприємств, а позитивно ставляться до приватизації – 22 %. Також 49 % українців негативно ставляться до легалізації грального бізнесу, а позитивно – 38 %.

У фонді зазначили, що аналіз громадської думки населення України було проведене спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року. Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, народні депутати України, при заблокованій фракцією "Опозиційна платформа - За життя" трибуні й крики "Ганьба!", ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

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