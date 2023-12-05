Запорожское направление: Армия дронов демилитаризовала "глаз Мордора"
Украинские военные вывели из строя российский комплекс наблюдения "Муром-П" в Запорожье с помощью удара беспилотника.
В США новый рекорд по количеству массовых стрельб
В 2023 году в США произошли 37-й и 38-й массовые расстрелы, что является самым высоким годовым показателем с 2006 года.
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
Анализы воды из Ладыжинского водохранилища, где произошла массовая гибель рыбы, показали, что показатели загрязняющих веществ находятся в пределах допустимого значения.
Насиловали женщин и пытали пленных: СБУ идентифицировала военных рф, которые совершали зверства в Донецкой области
СБУ идентифицировала российскую воинскую часть и военнослужащих, причастных к военным преступлениям в Донецке, с помощью перехваченных звонков, свидетельствующих о зверствах, таких как изнасилования и убийства, совершенные солдатами. Открыто уголовное производство для документирования и привлечения к ответственности за эти преступления.
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
В чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться.
Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает работу на севере Йемена
Всемирная продовольственная программа ООН прекратила распределение продовольствия на севере Йемена из-за нехватки финансирования и отсутствия договоренности о сокращении программы.
Умеров встретился с Главнокомандующим Вооруженных Сил Швеции: говорили о реформах и прозрачных закупках
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился со шведским генералом Микаэлем Бюденом, чтобы обсудить реформы министерства и поблагодарить Швецию за поддержку.
Вечно терпеть не будем: глава Еврокомиссии предупредила Китай о разрыве в торговле перед саммитом
Президент Европейской комиссии фон дер Ляйен предупреждает Китай о нежелании ЕС бесконечно терпеть торговый дисбаланс.
Бесконечная волна подарков: Офис Генпрокурора отреагировал на сюжет о праздновании Дня прокурора в Киеве
Генеральный прокурор Андрей Костин начал служебное расследование в связи с опубликованным видеосюжетом, на котором видно, как прокуроры получают многочисленные подарки на свой профессиональный праздник в Киеве. В опубликованном видео также фигурирует народный депутат Григорий Мамка от запрещенной партии "ОПЗЖ".
ЕС и словацкая оппозиция обеспокоены реформами, которые обещаны новым правительством Фицо: существует "угроза верховенству права"
Европейская комиссия получила информацию о реформах от правительства нового и противоречивого премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которая имеет целью ликвидировать Специальную прокуратуру. Если наказания за коррупцию будут сокращены, это также может существенно повлиять на текущие коррупционные дела, которые еще расследуются или находятся в судебном разбирательстве.