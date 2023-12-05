Запорожское направление: Армия дронов демилитаризовала "глаз Мордора"

Украинские военные демилитаризовали "глаз Мордора" на Запорожском направлении. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, речь идет о ликвидации вражеского комплекса "Муром-П", передает УНН.

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"... комплекс "Муром-П", который позволяет оккупантам круглосуточно наблюдать за территорией и продвижением украинских войск", - сообщил Федоров и добавил, что демилитаризацию провела ударная рота БпЛА из 108 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

На видео - момент уничтожения вражеского "глаза" украинским дроном-камикадзе Мольфар. "Птичка" успешно превратила в металлолом российскую технику и ослепила врага.