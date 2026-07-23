Запорожье подверглось очередной атаке рф, 5 пострадавших
Киев • УНН
В результате атаки россиян на областной центр ранены 5 человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
фото иллюстративное
Запорожье подверглось очередной атаке рф, известно о 5 пострадавших, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
В результате удара россиян по областному центру 5 человек ранено
Перед этим глава ОВА сообщал о взрывах в Запорожской области, а позже - о повторных взрывах.
рф за несколько часов атаковала пять областей: трое погибших, более 30 раненых23.07.26, 16:00 • 2776 просмотров