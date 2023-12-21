Запорожье атаковали ракетами, есть разрушения - ОВА

россияне собрали несколько миллионов тонн зерна на оккупированных территориях Украины

Россияне собрали 6,4 миллиона тонн пшеницы и 1,5 миллиона тонн семян подсолнечника на оккупированных украинских территориях, что повлияло на потенциальные рыночные цены. Зерно, не учтенное в отраслевых отчетах, вывозится из Крыма, что влияет на потенциальные требования Украины по репарациям.