Запорожские налоговики разоблачили две незаконные АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Оперативники фискальной службы Запорожской области пресекли незаконную деятельность двух автозаправочных станций на территории области. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ ГФС в Запорожской области, передает УНН.
Установлено, что в одном из сел Васильевского района Запорожской области две компании осуществляют реализацию горюче-смазочных материалов без разрешительных документов на данный вид хозяйственной деятельности.
"По результатам осмотров изъяты бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, а также оборудование АЗС", - говорится в сообщении.
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По данным областного управления ГФС, общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет почти 2,4 млн грн.
"Сейчас решается вопрос о привлечении должностных лиц предприятий к административной ответственности по ст. 164 КУпАП", - добавили налоговики.
Напомним, по оценкам экспертов, не менее 20% топлива в Украине - контрафакт, ведь с конца 2015 года борьба с производством и распространением нелегального топлива в Украине фактически не ведется.
По словам эксперта Г.Рябцева, не все операторы рынка горючего могут доказать качество своих нефтепродуктов. Именно поэтому специалисты советуют водителям заправляться на брендовых АЗС.
По данным ИСЭ, качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.