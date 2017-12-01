Запорожские налоговики разоблачили две незаконные АЗС

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11616 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 25423 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33239 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 32910 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99486 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87070 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96800 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124152 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115888 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Запорожские налоговики разоблачили две незаконные АЗС

Запорожские налоговики разоблачили две незаконные АЗС

Киев  •  УНН

 • 9024 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Оперативники фискальной службы Запорожской области пресекли незаконную деятельность двух автозаправочных станций на территории области. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ ГФС в Запорожской области, передает УНН.

Установлено, что в одном из сел Васильевского района Запорожской области две компании осуществляют реализацию горюче-смазочных материалов без разрешительных документов на данный вид хозяйственной деятельности.

"По результатам осмотров изъяты бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, а также оборудование АЗС", - говорится в сообщении.

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По данным областного управления ГФС, общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет почти 2,4 млн грн.

"Сейчас решается вопрос о привлечении должностных лиц предприятий к административной ответственности по ст. 164 КУпАП", - добавили налоговики.

Напомним, по оценкам экспертов, не менее 20% топлива в Украине - контрафакт, ведь с конца 2015 года борьба с производством и распространением нелегального топлива в Украине фактически не ведется.

По словам эксперта Г.Рябцева, не все операторы рынка горючего могут доказать качество своих нефтепродуктов. Именно поэтому специалисты советуют водителям заправляться на брендовых АЗС.

По данным ИСЭ, качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.

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