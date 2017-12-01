Запорізькі податківці викрили дві незаконні АЗС

Встановлено, що в одному із сіл Василівського району Запорізької області дві компанії здійснюють реалізацію пально-мастильних матеріалів без дозвільних документів на даний вид господарської діяльності.

"За результатами оглядів вилучено бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також обладнання АЗС", - йдеться у повідомленні.

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За даними обласного управління ДФС, загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 2,4 млн грн.

"Наразі вирішується питання про притягнення посадових осіб підприємств до адміністративної відповідальності за ст. 164 КУпАП", - додали податківці.

Нагадаємо, за оцінками експертів, не менше 20% палива в Україні — контрафакт, адже з кінця 2015 року боротьба з виробництвом і розповсюдженням нелегального палива в Україні фактично не ведеться.

За словами експерта Г.Рябцева, не всі оператори ринку пального можуть довести якість своїх нафтопродуктів. Саме тому фахівці радять водіям заправлятися на брендових АЗС.

За даними ІСЕ, якісне пальне марки А-95, за висновками експертів, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО і ANP.