Меру пресечения избрали учителю в Запорожской области, который развращал студентку
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Полицейские установили личность мужчины, который совершал развратные действия в отношении 15-летней студентки колледжа в Запорожской области. Подозреваемым является 40-летний бывший учитель, ему избрана мера пресечения. Продолжается досудебное расследование. Об этом проинформировали в отделе коммуникации Запорожской области, сообщает УНН.
24 января 2017 г. в Александровское отделение полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о совершении местным жителем развратных действий в отношении 15 летней девушки.
Следователь сведения по данному факту внес в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования было установлено, что правонарушителем является 40-летний бывший учитель, который совершал развратные действия в отношении 15 летней студентки 1 курса одного из колледжей. Подозреваемый и несовершеннолетняя отрицали наличие между ними каких-либо сексуальных отношений. Следователи назначили ряд судебных экспертиз.
9 февраля злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.