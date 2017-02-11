Запобіжний захід обрали вчителю на Запоріжжі, який розбещував студентку
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Поліцейські встановили особу чоловіка, який вчиняв розпусні дії відносно 15-річної студентки коледжу на Запоріжжі. Підозрюваним є 40-річний колишній вчитель, йому обрано запобіжний захід. Триває досудове розслідування. Про це проінформували у відділі комунікації Запорізької області, повідомляє УНН.
24 січня 2017 року до Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення місцевим мешканцем розпусних дій відносно 15 річної дівчини.
Слідчим відомості за вказаним фактом було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що правопорушником є 40-річний колишній вчитель, який вчиняв розпусні дії відносно 15 річної студентки 1 курсу одного з коледжів. Підозрюваний та неповнолітня заперечили наявність між ними будь-яких сексуальних відносин. Слідчі призначили низку судових експертиз.
9 лютого зловмисникові повідомлено про підозру у вчинені злочину та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція інкримінованої статі передбачає до 5 років позбавлення волі.