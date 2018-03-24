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Заплатил за янтарь жизнью: в Ровенской области несовершеннолетние убили и ограбили волынянина

Киев  •  УНН

 • 14003 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Двое местных жителей Ровенской области убили 45-летнего жителя города Ковель, который в начале марта уехал по делам в Дубровицу и не вернулся. Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции Ровенской области, передает УНН.

“С Ковельского отдела полиции 13 марта в Дубровицкого отделения полиции поступили материалы уголовного производства по факту исчезновения 45-летнего жителя города Ковель, который в начале марта уехал по делам в Дубровицу и не вернулся. Полицейские выяснили, чтожизни мужчину лишили двое местных парней”, — передают в полиции.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 УК Украины, установлено, что к преступлению причастны двое 17-летних жителей Дубровицы.

“Выяснилось, что девятого марта около 13 часов в селе Нивецк парни встретились с 45-летним жителем Ковеля по поводу купли-продажи янтаря-сырца. Разговор длился недолго, ведь у дубровиччан камней не было, и имели цель лишь забрать у мужчины деньги. Молодые люди металлической палкой нанесли два удара по голове волынянину и похитили у него около тысячи долларов США. После этого тело мужчины спрятали в лесопосадке вблизи Дубровицы, а сами сели в автомобиль Volkswagen Passat B5 и поехали развлекаться”, — рассказали в полиции.

Через несколько дней злоумышленники сожгли украденную машину возле села Мочулище.

На след парней вышла полиция. Они признались в содеянном, а также указали на место совершения преступления. Так, при осмотре тела погибшего эксперты обнаружили тяжелые травмы головы. Тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, злоумышленники показали место сожженного авто.

“Оба несовершеннолетних задержаны в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины, и поместили в изолятор временного содержания в г. Сарны. Ребятам уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщил заместитель начальника ГУ НП в Ровенской области — начальник следственного управления Александр Панасюк.

Также сейчас находится в суде уголовное производство по факту кражи с проникновением в помещение, совершенной одним из юношей.

За убийство санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, Харьковская местная прокуратура направила в Коминтерновский райсуд Харькова обвинительный акт относительно 42-летнего харьковчанина, подозреваемого в убийстве бывшего биатлониста.

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