Заплатив за бурштин життям: на Рівненщині неповнолітні вбили й обікрали волинянина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Двоє місцевих жителів Рівненської області вбили 45-річного жителя міста Ковель, який на початку березня поїхав у справах у Дубровицю і не повернувся. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
“Із Ковельського відділу поліції 13 березня до Дубровицького відділення поліції надійшли матеріали кримінального провадження за фактом зникнення 45-річного жителя міста Ковель, який на початку березня поїхав у справах у Дубровицю і не повернувся. Поліцейські з’ясували, що життя чоловіка позбавили двоє місцевих парубків”, — передають в поліції.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 115 КК України, встановлено, що до злочину причетні двоє 17-річних жителів Дубровиці.
“З’ясувалося, що дев’ятого березня близько 13 години у селі Нивецьк парубки зустрілись із 45-річним жителем Ковеля з приводу купівлі-продажу бурштину-сирцю. Розмова тривала недовго, адже у дубровиччан каміння не було, і мали на меті лише забрати у чоловіка гроші. Молодики металевою палицею нанесли два удари по голові волинянину та викрали у нього близько тисячі доларів США. Після цього тіло чоловіка заховали у лісопосадці поблизу Дубровиці, а самі сіли в автомобіль Volkswagen Passat B5 і поїхали розважатися”, — розповіли в поліції.
Через декілька днів зловмисники спалили вкрадену автівку біля села Мочулище.
На слід парубків вийшла поліція. Вони зізналися у скоєному, а також вказали на місце вчинення злочину. Так, під час огляду тіла загиблого експерти виявили важкі травми голови. Тіло направили в морг на судово-медичну експертизу. Крім того, зловмисники показали місце спаленого авто.
“Обох неповнолітніх затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України, та помістили до ізолятора тимчасового тримання у м. Сарни. Хлопцям вже повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою”, — повідомив заступник начальника ГУ НП в Рівненській області — начальник слідчого управління Олександр Панасюк.
Також зараз перебуває у суді кримінальне провадження за фактом крадіжки з проникненням у приміщення, вчиненої одним з парубків.
За вбивство санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.
Нагадаємо, Харківська місцева прокуратура направила до Комінтернівського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 42-річного харків’янина, підозрюваного у вбивстві колишнього біатлоніста.