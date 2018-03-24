Заплатив за бурштин життям: на Рівненщині неповнолітні вбили й обікрали волинянина

КИЇВ. 24 березня. УНН. Двоє місцевих жителів Рівненської області вбили 45-річного жителя міста Ковель, який на початку березня поїхав у справах у Дубровицю і не повернувся. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.