Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличились на 7,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ за неделю увеличились на 123,4 тысячи тонн или на 7,7%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.
В частности, по состоянию на 12 марта 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 725,3 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. По состоянию на 5 февраля уровень запасов достигал 1 млн 601,9 тысяч тонн угля.
Таким образом, за неделю запасы увеличились на 123,4 тысяч тонн или 7,7%.
Напомним, на прошлой неделе запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ уменьшились на 111,7 тонн или на 6,5%. Более того, за этот период Украина использовала почти в 10 раз больше угля.