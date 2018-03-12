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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51599 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62307 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 65475 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104067 просмотра

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Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличились на 7,7%

Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличились на 7,7%

Киев  •  УНН

 • 7047 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ за неделю увеличились на 123,4 тысячи тонн или на 7,7%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.

В частности, по состоянию на 12 марта 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 725,3 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. По состоянию на 5 февраля уровень запасов достигал 1 млн 601,9 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы увеличились на 123,4 тысяч тонн или 7,7%.

Напомним, на прошлой неделе запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ уменьшились на 111,7 тонн или на 6,5%. Более того, за этот период Украина использовала почти в 10 раз больше угля.

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