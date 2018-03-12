Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличились на 7,7%

В частности, по состоянию на 12 марта 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 725,3 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. По состоянию на 5 февраля уровень запасов достигал 1 млн 601,9 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы увеличились на 123,4 тысяч тонн или 7,7%.

Напомним, на прошлой неделе запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ уменьшились на 111,7 тонн или на 6,5%. Более того, за этот период Украина использовала почти в 10 раз больше угля.