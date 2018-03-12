Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ збільшились на 7,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ за тиждень збільшились на 123,4 тисячі тонн або на 7,7%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.
Зокрема, станом на 12 березня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 725,3 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. Станом на 5 лютого рівень запасів сягав 1 млн 601,9 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси збільшились на 123,4 тисяч тонн або 7,7%.
Нагадаємо, протягом минулого тижня запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ зменшились на 111,7 тисяч тонн або на 6,5%. Більше того, за цей період Україна спожила майже в 10 разів більше вугілля.