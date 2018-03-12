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Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ збільшились на 7,7%

Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ збільшились на 7,7%

Київ • УНН

 • 7048 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ за тиждень збільшились на 123,4 тисячі тонн або на 7,7%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.

Зокрема, станом на 12 березня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 725,3 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. Станом на 5 лютого рівень запасів сягав 1 млн 601,9 тисяч тонн вугілля.

Таким чином за тиждень запаси збільшились на 123,4 тисяч тонн або 7,7%.

Нагадаємо, протягом минулого тижня запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ зменшились на 111,7 тисяч тонн або на 6,5%. Більше того, за цей період Україна спожила майже в 10 разів більше вугілля.

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