Запасы газа в ПХГ Украины сократились за сутки почти на 14 млн куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 октября уменьшился до 14,610 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 13,82 млн.куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 47%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма находятся 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, Украина прекратила закачку газа в подземные газовые хранилища 16 октября.