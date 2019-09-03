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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 31248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117137 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127881 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119158 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124074 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127521 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152393 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150916 просмотра

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Вместо антикоррупционной оценки законопроектов Рада опубликовала пустые листы А4

Вместо антикоррупционной оценки законопроектов Рада опубликовала пустые листы А4

Киев  •  УНН

 • 15484 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В повестке дня сегодняшнего заседания Верховной Рады – 8 законопроектов. Но только один из них содержит антикоррупционную оценку, сообщает УНН.

Оценку на соответствие антикоррупционным нормам прошел только проект закона о депутатской неприкосновенности, и в силу того, что дана она была еще в январе 2018 года.

Все остальные проекты закона, зарегистрированные уже Президентом Владимиром Зеленским, а это: об отмене адвокатской монополии (№1013), о праве Президента увольнять и назначать глав НАБУ и ГБР (№1014), о законодательной инициативе народа (№1015), об уполномоченных ВР (№1016), об уменьшении конституционного состава ВР (№1017), о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027) и о вспомогательных органах Верховной Рады (№1028) – антикоррупционной оценки не имеют.

Во всяком случае, вместо таковой на сайте Верховной Рады опубликованы или пустые листы А4, или не опубликовано ничего (в случае с проектом закона №1014).

По какой причине на сайте ВР отсутствуют необходимые для принятия решения документы, УНН намерен уточнить в аппарате парламента.

Украинские Национальные Новости

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