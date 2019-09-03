Замість антикорупційної оцінки законопроектів Рада опублікувала порожні аркуші А4
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На порядку денному сьогоднішнього засідання Верховної Ради - 8 законопроектів. Але лише один з них містить антикорупційну оцінку, повідомляє УНН.
Оцінку на відповідність антикорупційним нормам пройшов лише проект закону про депутатську недоторканність, і в силу того, що дана вона була ще у січні 2018 року.
Усі інші проекти закону, зареєстровані вже Президентом Володимиром Зеленським, а це: про скасування адвокатської монополії (№1013), про право Президента звільняти і призначати голів НАБУ і ДБР (№1014), про законодавчу ініціативу народу (№1015), про уповноважених ВР (№1016), про зменшення конституційного складу ВР (№1017), про підстави дострокового припинення повноважень народного депутата (№1027) і про допоміжні органи Верховної Ради (№1028) - антикорупційної оцінки не мають.
У будь-якому випадку, замість такої на сайті Верховної Ради опубліковано або порожні аркуші А4, або не опубліковано нічого (у випадку з проектом закону №1014).
З якої причини на сайті ВР відсутні необхідні для ухвалення рішення документи, УНН має намір уточнити в апараті парламенту.