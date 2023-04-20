"Заминирование" Киево-Печерской Лавры: полиция не обнаружила взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В сетях появилась информация, что Киево-Печерскую Лавру "заминировали". Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УНН сообщила, что правоохранители провели осмотр заповедника, взрывоопасных предметов не обнаружили.
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"Осмотрели, взрывоопасных предметов не обнаружили, проверка завершена", - сообщила она.
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В соцсетях 20 апреля появилась информация, что около 7:00 объявили, что Киево-Печерская Лавра якобы "заминирована". Сообщалось, что территорию оцепили, а на вход в Нижнюю лавру повесили ленту, приехала пожарная машина и взрывотехники. Прихожан, которые пришли на богослужение, как отмечается, в Лавру не пустили.
Напомним
19 апреля после работы комиссии МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" собрались неустановленные лица. В правоохранительные органы было подано заявление о нарушении общественного порядка.