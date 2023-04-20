"Замінування" Києво-Печерської Лаври: поліція не виявила вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У мережах з'явилася інформація, що Києво-Печерську Лавру "замінували". Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УНН повідомила, що правоохоронці провели огляд заповідника, вибухонебезпечних предметів не виявили.
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"Оглянули, вибухонебезпечних предметів не виявили, перевірку завершено", - повідомила вона.
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У соцмережах 20 квітня з'явилася інформація, що близько 7:00 оголосили, що Києво-Печерська Лавра начебто "замінована". Повідомлялося, що територію оточили, а на вхід до Нижньої лаври повісили стрічку, приїхала пожежна машина та вибухотехніки. Парафіян, які прийшли на богослужіння, як зазначається, до Лаври не пустили.
Нагадаємо
19 квітня після роботи комісії МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" зібралися невстановлені особи. До правоохоронних органів було подано заяву щодо порушення громадського порядку.