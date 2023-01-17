Залужный поехал в Польшу и впервые встретился с американским генералом Марком Милли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный поехал в Польшу, где впервые встретился с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на его Телеграмм-канал.
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“Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украине. Очертил насущные потребности Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу Победу”, – написал он.
Дополнение
В интервью The Economist Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный очертил три стратегические задачи, которые стоят перед украинскими бойцами для победы в войне с россией - удержание рубежей и позиций, накопление ресурсов, противовоздушная оборона.