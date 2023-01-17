Залужний поїхав до Польщі та вперше зустрівся з американським генералом Марком Міллі

Цитата

“Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні. Окреслив нагальні потреби Збройних Сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу”, – написав він.

Доповнення

В інтерв'ю The Economist Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний окреслив три стратегічні завдання, які стоять перед українськими бійцями для перемоги у війні з росією - утримання рубежів і позицій, накопичення ресурсів, протиповітряна оборона.