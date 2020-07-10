Железнодорожники завершают восстанавливать пути, которые повредило наводнениями на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Железнодорожники завершают восстановление путей в Ивано-Франковской области, которые повредились в результате наводнения. От наводнения больше всего пострадал 224-й километр перегона Заболотив - Видинев, в результате чего приостановили движение поездов и грузовые перевозки с Румынией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Железнодорожники завершают восстановление путей в Ивано-Франковской области, поврежденных в результате наводнения. Сейчас на перегоне Заболотив - Видинев, который пострадал больше всего, проводится капитальный ремонт 8 километров путей", - сказал исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
Он отметил, что в экстренных ситуациях железнодорожники работают быстро и качественно и шаг за шагом восстанавливают все железнодорожные пути на западе Украины, которые были повреждены в результате наводнения.
"Из-за наводнения больше всего пострадал 224-й километр перегона Заболотив - Видинев в Ивано-Франковской области", - сообщили в пресс-службе, по словам Ивана Юрика.
По его словам, менее чем на сутки здесь было приостановлено движение поездов и восстановлено разрушенных до основания 150 метров путей.
"Это были критические метры, которые приостановили грузовые перевозки с Румынией. Сейчас на участке продолжается капитальный ремонт 8 километров путей, которые тоже были повреждены стихией", - отметил Иван Юрик.
Он добавил, что работы проводятся днем, а ночью пропускаются грузовые поезда.
"До конца следующей недели завершим. Основной план мероприятий для укрепления наиболее опасных участков на западе Украины тоже определили. Спасибо железнодорожникам за самоотверженную работу", - сказал Иван Юрик.
Напомним, непогода на западе Украины нанесла ущерб инфраструктуре на 234 млн грн.