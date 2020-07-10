Железнодорожники завершают восстанавливать пути, которые повредило наводнениями на Прикарпатье

КИЕВ. 10 июля. УНН. Железнодорожники завершают восстановление путей в Ивано-Франковской области, которые повредились в результате наводнения. От наводнения больше всего пострадал 224-й километр перегона Заболотив - Видинев, в результате чего приостановили движение поездов и грузовые перевозки с Румынией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.