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Железнодорожники завершают восстанавливать пути, которые повредило наводнениями на Прикарпатье

Железнодорожники завершают восстанавливать пути, которые повредило наводнениями на Прикарпатье

Киев  •  УНН

 • 14126 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Железнодорожники завершают восстановление путей в Ивано-Франковской области, которые повредились в результате наводнения. От наводнения больше всего пострадал 224-й километр перегона Заболотив - Видинев, в результате чего приостановили движение поездов и грузовые перевозки с Румынией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Железнодорожники завершают восстановление путей в Ивано-Франковской области, поврежденных в результате наводнения. Сейчас на перегоне Заболотив - Видинев, который пострадал больше всего, проводится капитальный ремонт 8 километров путей", - сказал исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Он отметил, что в экстренных ситуациях железнодорожники работают быстро и качественно и шаг за шагом восстанавливают все железнодорожные пути на западе Украины, которые были повреждены в результате наводнения.

"Из-за наводнения больше всего пострадал 224-й километр перегона Заболотив - Видинев в Ивано-Франковской области", - сообщили в пресс-службе, по словам Ивана Юрика.

По его словам, менее чем на сутки здесь было приостановлено движение поездов и восстановлено разрушенных до основания 150 метров путей.

"Это были критические метры, которые приостановили грузовые перевозки с Румынией. Сейчас на участке продолжается капитальный ремонт 8 километров путей, которые тоже были повреждены стихией", - отметил Иван Юрик.

Он добавил, что работы проводятся днем, а ночью пропускаются грузовые поезда.

"До конца следующей недели завершим. Основной план мероприятий для укрепления наиболее опасных участков на западе Украины тоже определили. Спасибо железнодорожникам за самоотверженную работу", - сказал Иван Юрик.

Напомним, непогода на западе Украины нанесла ущерб инфраструктуре на 234 млн грн.

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