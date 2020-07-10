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Залізничники завершують відновлювати колії, які пошкодило повенями на Прикарпатті

Залізничники завершують відновлювати колії, які пошкодило повенями на Прикарпатті

Київ • УНН

 • 14134 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Залізничники завершують відновлення колій на Івано-Франківщині, які пошкодились внаслідок повені. Від повені найбільше постраждав 224-й кілометр перегону Заболотів — Видинів, внаслідок чого призупинили рух поїздів та вантажні перевезення з Румунією. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

“Залізничники завершують відновлення колій на Івано-Франківщині, пошкоджених внаслідок повені. Наразі на перегоні Заболотів — Видинів, який постраждав найбільше, проводиться капітальний ремонт 8 кілометрів колій”, - сказав виконуючий обов’язки голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.

Він зазначив, що в екстрених ситуаціях залізничники працюють швидко та якісно і крок за кроком відновлюють всі залізничні колії на заході України, що були пошкоджені внаслідок повені.

“Через повені найбільше постраждав 224-й кілометр перегону Заболотів — Видинів, що на Івано-Франківщині”, - повідомили у пресслужбі, зі слів Івана Юрика.

За його словами, менш ніж на добу тут було призупинено рух поїздів та відновлено зруйнованих вщент 150 метрів колій.

“Це були критичні метри, які призупинили вантажні перевезення з Румунією. Наразі на ділянці триває капітальний ремонт 8 кілометрів колій, які теж були пошкоджені стихією”, - зазначив Іван Юрик.

Він додав, що роботи проводяться вдень, а вночі пропускаються вантажні поїзди.

“До кінця наступного тижня завершимо. Основний план заходів для укріплення найбільш небезпечних ділянок на заході України теж окреслили. Щиро дякую залізничникам за самовіддану роботу”, - сказав Іван Юрик.

Нагадаємо, негода на заході України завдала збитків інфраструктурі на 234 млн грн.

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