Остатки на счете Госказначейства уменьшились почти на 80%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. За месяц остатки на счету Госказначейства уменьшились на 78,8%. Такие данные обнародовала Государственная казначейская служба, передает УНН.
"По состоянию на 1 августа 2018 года сумма средств на едином казначейском счете составляет 1 млрд 995 млн грн", - говорится в сообщении.
При этом, по состоянию на 1 июля на счету было 9 млрд 388 млн грн.
Таким образом, за месяц остатки уменьшились на 7 млрд 393 млн грн или на 78,8%.
Напомним, в I полугодии государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 9,8 млрд грн.
Ранее УНН сообщал, что в I полугодии Украина заняла на внутреннем и внешнем рынках 86,851 млрд грн.