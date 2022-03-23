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Остался только лавров: в ОП прокомментировали исчезновение шойгу и герасимова из публичного пространства

Киев • УНН

 • 214704 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В россии остался лишь министр иностранных дел государства-агрессора сергей лавров, который все еще появляется на публике. В частности, исчезновение министра обороны сергея шойгу и начальника генштаба вооруженных сил рашистской федерации валерия герасимова с медийного пространства создает интересный информационный нюанс. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.

Остался только лавров: в ОП прокомментировали исчезновение шойгу и герасимова из публичного пространства

Цитата

“Остался только лавров, который пытается на внешних рынках доказать, что если россия не будет убивать мирных граждан Украины, то Европа может задумать плохое. песков, который периодически искренне верит, что все "по плану спецоперации" и поэтому обязательно необходимо получить для рф пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, которые продолжают наговаривать себе на вполне конкретные юридические претензии "после". Интересная тишина...”, - отметил Подоляк.

Детали

Он добавил, что уже около двух недель в федеральных эфирах рф и на публичных протокольных мероприятиях нет двух ключевых фигурантов силового блока россии - министра шойгу и начальника штаба герасимова. Нет также системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов, включительно с главами спецслужб патрушевым, бортниковым, нарышкиным.

Громче, чем обычно, молчат экономисты - премьер мишустин, глава ЦБ набиуллина, министр решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства.

Добавим

Некоторые российские СМИ сообщили, что министра обороны российской федерации сергея шойгу в последний раз видели 11 марта. Местные СМИ сообщают, что после этой даты он не появлялся на публике.

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