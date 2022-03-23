Залишився тільки лавров: в ОП прокоментували зникнення шойгу та герасимова з публічного простору
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У росії залишився лише міністр закордонних справ держави-агресора сергій лавров, який все ще з’являється на публіку. Зокрема, зникнення міністра оборони сергія шойгу та начальника генштабу збройних сил рашистської федерації валерія герасимова з медійного простору створює “цікавий інформаційний нюанс. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише УНН.
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“Залишився тільки лавров, який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо росія не вбиватиме мирних громадян України, то Європа може задумати погане. пєсков, який періодично щиро вірить, що все "за планом спецоперації" і тому обов'язково необхідно отримати для рф п'ятий пакет санкцій із нафтовим ембарго та закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують наговорювати собі на цілком конкретні юридичні претензії "після". Цікава тиша…”, - зазначив Подоляк.
Деталі
Він додав, що вже майже два тижні у федеральних ефірах рф та на публічних протокольних заходах немає двох ключових фігурантів силового блоку росії – міністра шойгу та начальника штабу герасимова. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб патрушевим, бортниковим, наришкіним.
Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр мішустін, голова ЦБ набіулліна, міністр решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору.
Додамо
Деякі російські ЗМІ повідомили, що міністра оборони російської федерації сергія шойгу востаннє бачили 11 березня. Місцеві ЗМІ повідомляють, що після цієї дати він не з'являвся на публіці.