"Залег на дно" в Одессе: СБУ задержала бывшего боевика из "Призрака"

Цитата

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника террористической организации "лнр". В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно", - сообщили в СБУ.

Детали

Как указывает спецслужба, задержанный активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства. А до задержания долго скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и позже находился в рф.

По данным следствия, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Ангел". Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружие и боеприпасы террористам так называемой "лнр" под видом "гуманитарных" грузов из россии.

"Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", входившей в состав 2-го оккупационного корпуса рф в захваченных районах Луганской области", - сообщили в СБУ.

Кроме того, по данным СБУ, злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке "постановочных" сюжетов для информресурсов кремля. "Во время пропагандистских мероприятий он на собственном "примере" занимался популяризацией террористических группировок и призвал к их поддержке среди местных жителей", - указали в спецслужбе.

Бывшему боевику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

В Луганской области разоблачили шпионку фсб, которая пыталась проникнуть в Службу безопасности Украины и стать "двойным агентом".