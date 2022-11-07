"Заліг на дно" в Одесі: СБУ затримала колишнього бойовика з "Призрака"

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"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника терористичної організації "лнр". У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали на Одещині, де він сподівався "залягти на дно", - повідомили у СБУ.

Деталі

Як вказує спецслужба, затриманий брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. А до затримання тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом перебував у рф.

За даними слідства, зловмисником є житель південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до ростова-на-дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою "Ангел". Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої "лнр" під виглядом "гуманітарних" вантажів з росії.

"Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу рф у захоплених районах Луганщини", - повідомили у СБУ.

Орім того, за даними СБУ, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці "постановочних" сюжетів для інформресурсів кремля. "Під час пропагандистських заходів він на власному "прикладі" займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів", - вказали у спецслужбі.

Колишньому бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

На Луганщині викрили шпигунку фсб, яка намагалася проникнути в Службу безпеки України і стати "подвійним агентом".