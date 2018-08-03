Зависимость от онлайн- и видеоигр признали психическим расстройством

"ВОЗ впервые включила зависимость от онлайн- и видеоигр в качестве психического расстройства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ООН сообщал, что устройств, подключаемых к Интернету, к 2020 году будет в 6 раз больше, чем людей на планете. Также в ООН привели данные Всемирного банка относительно высокоскоростного доступа к Интернету.

"Всемирный банк: 1,1 млрд человек имеют высокоскоростной доступ в Интернет, а число всех пользователей оценивается в 3,2 млрд человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, китайские разработчики компьютерных игр за последние 12 месяцев заработали на международном рынке около 55 млрд юаней (около 8,2 млрд долларов США), что на 14,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.