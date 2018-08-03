Залежність від онлайн- та відеоігр визнали психічним розладом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала залежність від онлайн- та відеоігор в якості психічного розладу. Про це повідомляється в Twitter Організації об'єднаних націй, передає УНН.
"ВООЗ вперше включила залежність від онлайн- і відеоігор в якості психічного розладу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ООН повідомляв, що пристроїв, що підключаються до Інтернету, до 2020 року буде в 6 разів більше, ніж людей на планеті. Також в ООН навели дані Світового банку щодо високошвидкісного доступу до Інтернету.
"Всесвітній банк: 1,1 млрд осіб мають високошвидкісний доступ в Інтернет, а число всіх користувачів оцінюється в 3,2 млрд осіб", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, китайські розробники комп'ютерних ігор за останні 12 місяців заробили на міжнародному ринку близько 55 млрд юанів (близько 8,2 млрд доларів США), що на 14,5% перевищує аналогічний показник минулого року.