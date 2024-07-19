Руководитель департамента Ирина Гончаренко рассказала на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках» важные детали по работе в сфере закупок услуг, передает УНН.

Во время переформатирования стоит сразу думать о департаментах, которые могут предоставить «сервис под ключ». Это не просто провести тендер и принять результаты работ. Это о решении всех вопросов наших партнеров.

Для уточнения запроса у заказчика и подготовки технического задания в команде есть отдельный специалист. Именно он консультирует и по лучшим практикам, которые есть на рынке и которые соответствуют запросу.

Прозрачность в выборе победителя мы обеспечиваем четкими критериями, которые мы устанавливаем перед объявлением закупки. Наши партнеры видят, где могут улучшаться, - то ли в качестве услуг, то ли увеличивать количество опыта релевантных работ.

Проверяйте ваших потенциальных партнеров. Берите рекомендации в соответствии с предыдущими реализованными проектами. Уточняйте финансовое состояние компании - ее доходы за предыдущие периоды, источники финансирования. Успешность реализации проекта напрямую зависит от качественного отбора компании, которая его будет реализовать. Поэтому усиление украинского бизнеса - повышение эффективности закупок всей страны.