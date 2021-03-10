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Закупка 20 катеров для безопасности на море: правительство согласовало подписание займа от Франции

Киев  •  УНН

 • 15485 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Правительство в среду, 10 марта, поддержало проект распоряжения об осуществлении государственных внешних заимствований в соответствии с рамочным договором между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно тексту документа, распоряжением предлагается поручить министру финансов Сергею Марченко осуществить государственные внешние заимствования на условиях, изложенных в соответствующем рамочном договоре между правительствами Украины и Франции.

Так, согласно рамочному соглашению, речь идет о государственном инвестиционном проекте закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ, поставляемых без вооружения Госпогранслужбе, что способствует укреплению морской безопасности и обороны Украины.

Ею предусматривается, что Украине предоставляется банковская ссуда (почти 76,3 млн евро), гарантом по которой будет выступать компания Bpifrance Assurance Export, которая будет действовать от имени и по поручению правительства Франции. Также правительством Франции предоставляется казначейская ссуда (40 млн евро).

Как отмечается в пояснительной записке, Госпогранслужба Украины в 2020 году заплатила французскому поставщику - компании французька компанія OCEA  аванс в размере 689 044,6 тыс. грн. Согласно контракту, следующий платеж, за счет кредиторов, должен состояться в мае 2021 года.

Подписание всех необходимых документов, в том числе кредитных договоров, позволит осуществить выборку в 2021 году на сумму 849 170,30 тыс. грн, что будет отражено как финансирование госбюджета и соответствующие расходы по бюджетной программе ГПСУ, указано в пояснительной записке к документу.

Ожидаемые результаты реализации акта: в частности, подписанные до 22 марта 2021 года сторонами кредитные договоры и начало выборки кредитов в мае 2021 года для реализации "соответствующего инвестиционного проекта", значится в пояснительной записке.

Что было ранее

В прошлом году Украина и Франция подписали соглашение на изготовление и техническую поддержку 20 патрульных кораблей для укрепления системы морской безопасности и охраны.

Планируется, что корабельный состав Государственной пограничной службы Украины пополнится 20 самыми современными 32-метровыми патрульными кораблями компании ОСЕА.

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