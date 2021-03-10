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Закупівля 20 катерів для безпеки на морі: уряд погодив підписання позики від Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Уряд у середу, 10 березня, підтримав проект розпорядження про здійснення державних зовнішніх запозичень відповідно до рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України, передає кореспондент УНН.

Деталі

Згідно з текстом документа, розпорядженням пропонується доручити міністру фінансів Сергію Марченко здійснити державні зовнішні запозичення на умовах, викладених у відповідному рамковому договорі між урядами України та Франції.

Так, згідно з рамковою угодою, йдеться про державний інвестиційний проект закупівлі 20 катерів морської безпеки та охорони морських кордонів, що поставляються без озброєння Держприкордонслужбі, сприяючи зміцненню морської безпеки та охорони України.

Нею передбачається, що Україні надається банківська позика (майже 76,3 млн євро), гарантом за якою виступатиме компанія Bpifrance Assurance Export, яка діятиме від імені та за дорученням уряду Франції. Також урядом Франції надається казначейська позика (40 млн євро).

Як зазначається у пояснювальній записці, Держприкордонслужба України у 2020 році сплатила французському постачальнику - компанії OCEA - аванс в обсязі 689 044,6 тис. грн. Згідно з контрактом, наступний платіж, за рахунок кредиторів, має відбутись у травні 2021 року.

Підписання усіх необхідних документів, у тому числі кредитних договорів, дасть змогу здійснити вибірку у 2021 році на суму 849 170,30 тис. грн, що буде відображено як фінансування держбюджету та відповідні видатки за бюджетною програмою ДПСУ, вказано у пояснювальній записці до документа.

Очікувані результати реалізації акта зокрема, підписані до 22 березня 2021 року сторонами кредитні договори і початок вибірки кредитів у травні 2021 року для реалізації “відповідного інвестиційного проекту”, значиться в пояснювальній записці.

Що було раніше

Нагадаємо, минулого року Україна та Франція підписали угоду на виготовлення та технічну підтримку 20 патрульних кораблів для зміцнення системи морської безпеки та охорони.

Планується, що корабельний склад Державної прикордонної служби України поповниться 20 надсучасними 32-метровими патрульними кораблями компанії ОСЕА.

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