Закупки водоканала Ровно проверяет прокуратура

Следователи проверят обоснованность закупки коммунальщиками задвижек, ведь предприятие на торгах заказало 6 самых дорогих приборов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.364 УК. На закупку оборудования водоканал потратил почти 900 тыс. грн бюджетных средств. Руководство закупило дорогие, а дешевые предложения девяти фирм проигнорировали. В прокуратуре считают, что это сделали необоснованно. Дело о завышенной стоимости закупки будут расследовать следователи городского отдела полиции Ровно.