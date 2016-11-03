Закупівлі водоканалу Рівного перевірить прокуратура
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прокуратура Рівного розпочала досудове розслідування факту зловживання посадовцями комунального підприємства “Рівнеоблводоканал”. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури міста.
Слідчі перевірять обґрунтованість закупівлі комунальниками засувок, адже підприємство на торгах замовило 6 найдорожчих приладів.
За цим фактом порушене кримінальне провадження за ст.364 ККУ. На закупівлю обладнання водоканал витратив майже 900 тис. грн бюджетних коштів. Керівництво закупило найдорожчі, а дешевші пропозиції дев’яти фірм проігнорували. У прокуратурі вважають, що це зробили необґрунтовано. Справу про завищену вартість закупівлі розслідуватимуть слідчі міського відділу поліції Рівного.