Закупили на 2,7 млн грн неисправных кроватей для армии: в суд направлено дело против винницких чиновников

13:20 • 2846 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 10939 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 11441 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 14418 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 20579 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 23258 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27057 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64112 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76185 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 103844 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
Популярные новости
В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракетыPhoto11 ноября, 04:09 • 12978 просмотра
День холостяка, День Независимости Польши и Международный день энергосбережения: что еще отмечают 11 ноября11 ноября, 04:30 • 10876 просмотра
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 6784 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 11573 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 10925 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 3450 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 10935 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 11437 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 76951 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 126719 просмотра
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Руслан Тихонченко
Украина
Харьковская область
Государственная граница Украины
Германия
Полтавская область
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 10989 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 51492 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 126490 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 130935 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 174831 просмотра
Закупили на 2,7 млн грн неисправных кроватей для армии: в суд направлено дело против винницких чиновников

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Семь человек, среди которых экс-руководитель Квартирно-эксплуатационного отдела, подозреваются в растрате более 2,7 млн гривен оборонного бюджета при закупке армейских кроватей.

Закупили на 2,7 млн грн неисправных кроватей для армии: в суд направлено дело против винницких чиновников

Семь человек, среди которых экс-руководитель Квартирно-эксплуатационного отдела Винницы, подозреваются в растрате более 2,7 млн грн оборонного бюджета при закупке армейских кроватей. Дело против обвиняемых направлено в суд. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, подозреваются бывший руководитель Квартирно-эксплуатационного отдела Винницы, трое его подчиненных и трое предпринимателей. Правоохранители установили, что в конце 2022 года предприниматель, привлекая двух знакомых бизнесменов и руководство КЭО Винницы, организовал поставку 1400 кроватей почти вдвое дороже рыночной стоимости.

В то же время часть кроватей оказалась некачественной и непригодной к использованию. Договор, как уточняется, заключили без тендера. Вместо этого использовали подконтрольные компании для имитации конкуренции. В результате схемы государству был нанесен ущерб на более чем 2,7 млн грн.

Часть убытков уже возмещена, однако государство не получило полной компенсации. Поэтому прокуратура подала в суд иск о взыскании еще 2,3 млн грн в пользу государства

 - говорит заместитель руководителя Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Богдан Луценко.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УКУ - организация и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой. Досудебное расследование осуществляли детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины и Управления стратегических расследований Нацполиции в регионе.

Напомним

Двух предпринимателей подозревают в хищении более 90 миллионов гривен при закупке беспилотников для Сил обороны. По данным САП, вышеуказанные действия подозреваемых лиц нанесли Государственному бюджету Украины ущерб на сумму более 90 млн грн. Им грозит содержание под стражей или залог в размере 12 и 15 миллионов гривен соответственно.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП