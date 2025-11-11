Закупили на 2,7 млн грн неисправных кроватей для армии: в суд направлено дело против винницких чиновников

Семь человек, среди которых экс-руководитель Квартирно-эксплуатационного отдела Винницы, подозреваются в растрате более 2,7 млн грн оборонного бюджета при закупке армейских кроватей. Дело против обвиняемых направлено в суд. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, подозреваются бывший руководитель Квартирно-эксплуатационного отдела Винницы, трое его подчиненных и трое предпринимателей. Правоохранители установили, что в конце 2022 года предприниматель, привлекая двух знакомых бизнесменов и руководство КЭО Винницы, организовал поставку 1400 кроватей почти вдвое дороже рыночной стоимости.

В то же время часть кроватей оказалась некачественной и непригодной к использованию. Договор, как уточняется, заключили без тендера. Вместо этого использовали подконтрольные компании для имитации конкуренции. В результате схемы государству был нанесен ущерб на более чем 2,7 млн грн.

Часть убытков уже возмещена, однако государство не получило полной компенсации. Поэтому прокуратура подала в суд иск о взыскании еще 2,3 млн грн в пользу государства - говорит заместитель руководителя Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Богдан Луценко.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УКУ - организация и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой. Досудебное расследование осуществляли детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины и Управления стратегических расследований Нацполиции в регионе.

Напомним

Двух предпринимателей подозревают в хищении более 90 миллионов гривен при закупке беспилотников для Сил обороны. По данным САП, вышеуказанные действия подозреваемых лиц нанесли Государственному бюджету Украины ущерб на сумму более 90 млн грн. Им грозит содержание под стражей или залог в размере 12 и 15 миллионов гривен соответственно.