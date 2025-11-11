Закупили на 2,7 млн грн несправних ліжок армії: до суду скеровано справу проти вінницьких посадовців
Київ • УНН
Сім осіб, серед яких екскерівник Квартирно-експлуатаційного відділу підозрюються у розтраті понад 2,7 млн гривень оборонного бюджету під час закупівлі армійських ліжок.
Деталі
За даними слідства, підозрюються колишній керівник Квартирно-експлуатаційного відділу Вінниці, троє його підлеглих та троє підприємців. Правоохоронці встановили, що наприкінці 2022 року підприємець, залучивши двох знайомих бізнесменів та керівництво КЕВ Вінниці, організував постачання 1400 ліжок майже вдвічі дорожче від ринкової вартості.
Водночас частина ліжок виявилась неякісною та непридатною до використання. Договір, як уточнюється, уклали без тендеру. Натомість використали підконтрольні компанії для імітації конкуренції. Внаслідок схеми державі було завдано збитків на понад 2,7 млн грн.
Частину збитків уже відшкодовано, однак держава не отримала повної компенсації. Тому прокуратура подала до суду позов про стягнення ще 2,3 млн грн на користь держави
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ - організація та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, учинені організованою групою. Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України та Управління стратегічних розслідувань Нацполіції у регіоні.
Нагадаємо
Двох підприємців підозрюють у розкраданні понад 90 мільйонів гривень на закупівлі безпілотників для Сил оборони. За даними САП, наведені вище дії підозрюваних осіб завдали Державному бюджету України збитків на суму понад 90 млн грн. Їм загрожує тримання під вартою або застава в розмірі 12 та 15 мільйонів гривень відповідно.