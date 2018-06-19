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Законопроект о начале работы Антикоррупционного суда направлено в комитет - Парубий

Законопроект о начале работы Антикоррупционного суда направлено в комитет - Парубий

Киев  •  УНН

 • 9074 просмотра

КИЕВ, 19 июня. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий направил проект закона (рег. №8497) о начале работы Высшего антикоррупционного суда в Комитет по вопросам правовой политики с поручением срочно рассмотреть, передает УНН.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая утреннее пленарное заседание во вторник, сообщил, что в парламент поступил проект Закона №8497, который в соответствии с Конституцией, начинает работу Высшего антикоррупционного суда. Парубий отметил, что он безотлагательно направил этот документ в Комитет по вопросам правовой политики с поручением срочно рассмотреть и выразил надежду, что он будет включен в повестку дня.

"Завтра на комитете состоится рассмотрение, и в четверг мы сможем принять этот закон, чтобы еще в этом году Антикоррупционный суд заработал. Это наше обязательство, это продолжение нашей работы по созданию Антикоррупционного суда. Закон не сложный, не объемный, поэтому надеюсь, что будет такая же поддержка зала по этому закону, как и при рассмотрении базового закона о Высшем антикоррупционном суде", - сказал председатель Верховной Рады.

Председатель Парламента также сообщил, что первым блоком будут рассмотрены вопросы развития культуры.

Как сообщал УНН, сегодня утром Президент Петр Порошенко соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

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