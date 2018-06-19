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Законопроект про початок роботи Антикорупційного суду направлено до комітету – Парубій

Законопроект про початок роботи Антикорупційного суду направлено до комітету – Парубій

Київ • УНН

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КИЇВ, 19 червня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій спрямував проект закону (реєстр. №8497) щодо започаткування роботи Вищого антикорупційного суду до Комітету з питань правової політики з дорученням терміново розглянути, передає УНН.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відкриваючи ранкове пленарне засідання у вівторок, повідомив що до Парламенту надійшов проект Закону №8497, який відповідно до Конституції, започатковує роботу Вищого антикорупційного суду. А.Парубій зазначив, що він невідкладно спрямував цей документ до Комітету з питань правової політики з дорученням терміново розглянути та висловив сподівання, що він буде включений до порядку денного.

"Завтра на комітеті відбудеться розгляд, і у четвер ми матимемо змогу ухвалити цей закон, щоб ще цього року Антикорупційний суд запрацював. Це наше зобов’язання, це продовження нашої роботи зі створення Антикорупційного суду. Закон не складний, не об’ємний, тому сподіваюсь, що буде така ж підтримка залу по цьому закону, як і під час розгляду базового закону про Вищий антикорупційний суд", - сказав Голова Верховної Ради.

Голова Парламенту також повідомив, що першим блоком будуть розглянуті питання щодо розвитку культури.

Як повідомляв УНН, сьогодні ранком Президент Петро Порошенко відповідно до статті 93 та частини другої статті 125 Конституції України вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України "Про утворення Вищого антикорупційного суду".

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