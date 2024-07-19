Руководство НАБУ и САП провело рабочую встречу с представителями комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. На ней обсудили законопроект №11340, который позволит «откупиться» от наказания за коррупцию, заплатив штраф. Стороны договорились внести изменения в законопроект, чтобы исключить коррупционные риски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечается, НАБУ и САП по-прежнему настаивают на необходимости доработки законопроекта.

Призывают предусмотреть в документе такие условия при заключении соглашения о признании виновности:

Применение к организатору преступления освобождение от отбывания наказания с испытанием или назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного за такое преступление, возможно исключительно при одновременном наличии двух условий: разоблачение им другого организатора и возмещение убытков.

Применение к другим лицам, которые не являются организаторами преступления, освобождение от отбывания наказания с испытанием за особо тяжкое преступление или назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного за такое преступление, возможно исключительно при одновременном наличии двух условий: разоблачение других лиц и возмещение убытков.



«Без учета этих изменений в законопроекте будут оставаться коррупционные риски», - заявили в САП.

По результатам встречи стороны договорились внести изменения в законопроект, чтобы он обеспечил пропорциональность, действенность и эффективность наказания за коррупционные преступления. После доработки НАБУ и САП обнародуют оценку текста законопроекта ко второму чтению.

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