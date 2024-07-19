Киев • УНН
САП и НАБУ провели встречу с комитетом ВРУ по законопроекту №11340 об 'откупе' от наказания за коррупцию. Стороны договорились внести изменения для устранения коррупционных рисков.
Руководство НАБУ и САП провело рабочую встречу с представителями комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. На ней обсудили законопроект №11340, который позволит «откупиться» от наказания за коррупцию, заплатив штраф. Стороны договорились внести изменения в законопроект, чтобы исключить коррупционные риски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как отмечается, НАБУ и САП по-прежнему настаивают на необходимости доработки законопроекта.
Призывают предусмотреть в документе такие условия при заключении соглашения о признании виновности:
«Без учета этих изменений в законопроекте будут оставаться коррупционные риски», - заявили в САП.
По результатам встречи стороны договорились внести изменения в законопроект, чтобы он обеспечил пропорциональность, действенность и эффективность наказания за коррупционные преступления. После доработки НАБУ и САП обнародуют оценку текста законопроекта ко второму чтению.
Рада поддержала законопроект о возможности "откупиться" от наказания за коррупцию с помощью штрафа18 июля 2024, 10:06 • 18385 просмотров