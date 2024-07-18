Киев • УНН
Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий подозреваемым в коррупции "откупиться" от наказания, уплатив штраф. Размеры возмещения варьируются от 204 тыс. до 204 млн гривен в зависимости от тяжести преступления.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит "откупиться" от наказания за коррупцию, уплатив штраф, пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11340.
Детали
"№11340 законопроект о соглашении со следствием в производстве по коррупционным преступлениям. За основу - 231. Несмотря на риски, на которые указали НАБУ, САП, антикоррупционный комитет.... Коалиция протянула через зал первое чтение", - сообщил Железняк в Telegram.
Согласно законопроекту, коррупционеры за особо тяжкие преступления, в пределах подследственности НАБУ, будут освобождаться от наказания при условии полного или частичного (с учетом характера и степени участия лица в совершении преступления) возмещения подозреваемым или обвиняемым причиненного ущерба или причиненного вреда.
Отмечается, что размеры возмещения будут устанавливаться на уровне:
Напомним
Нардепу Николаю Задорожному объявили о подозрении за вымогательство взятки в 3,4 миллиона гривен за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине. Сам Задорожный заявлял, что не требовал и не получал деньги.
Суд назначил залог в 3,028 млн грн и другие ограничения для народного депутата Николая Задорожного.