Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит "откупиться" от наказания за коррупцию, уплатив штраф, пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11340.

Детали

"№11340 законопроект о соглашении со следствием в производстве по коррупционным преступлениям. За основу - 231. Несмотря на риски, на которые указали НАБУ, САП, антикоррупционный комитет.... Коалиция протянула через зал первое чтение", - сообщил Железняк в Telegram.

Согласно законопроекту, коррупционеры за особо тяжкие преступления, в пределах подследственности НАБУ, будут освобождаться от наказания при условии полного или частичного (с учетом характера и степени участия лица в совершении преступления) возмещения подозреваемым или обвиняемым причиненного ущерба или причиненного вреда.

Отмечается, что размеры возмещения будут устанавливаться на уровне:

от 204 тыс. гривен до 2,04 млн гривен - в случае совершения уголовного проступка;

от 2,057 млн гривен до 20,4 млн гривен - в случае совершения нетяжкого преступления;

от 20,417 млн гривен до 102 млн гривен - в случае совершения тяжкого преступления;

от 102 млн гривен до 204 млн гривен - в случае совершения особо тяжкого преступления.

Напомним

Нардепу Николаю Задорожному объявили о подозрении за вымогательство взятки в 3,4 миллиона гривен за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине. Сам Задорожный заявлял, что не требовал и не получал деньги.

Суд назначил залог в 3,028 млн грн и другие ограничения для народного депутата Николая Задорожного.