Законодательная инициатива радикалов уничтожит аптеки в селах - эксперт

"В законопроектах радикалов говорится следующее: "Ни одна аптечная сеть (одного владельца) не может иметь более 2% рынка в области". Авторы документов говорят, что это - залог отсутствия монопольных сговоров. Хороший лозунг. Но здесь законодатели говорят о количестве точек (аптек), а не об объеме реализации лекарств. И потом получится так, что мы не монополию уничтожим, а физических лиц-предпринимателей. И под лозунгами "Скажем нет аптечной монополии" у нас закроются аптеки. Но не сетевые - сетевые будут и дальше действовать, а сельские. Вот к чему приведет принятие документов", - пояснила Прудникова и добавила, что в Украине сельские аптеки и так сейчас находятся на грани закрытия.

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Радикалы, среди прочего предлагают отменить НДС на лекарства, продолжила эксперт.

"Инициатива хорошая, но - популистская. Поговорили, задекларировали и забыли. Никто НДС на лекарства отменять не будет, как бы нам этого не хотелось", - сказала Прудникова.

В целом, по словам эксперта, фармрынку сегодня очень не хватает качественных законодательных инициатив.

"Таких, которые встанут на защиту малого бизнеса. Ситуация не изменится до тех пор, пока законы будут приниматься на заказ. А указанные документы - это чисто пиар, и не более", - резюмировала она.

Напомним, радикал Сергей Рыбалка накануне хвастался аптечными инициативами РПЛ, называя их такими, что якобы должны "сделать цены на лекарства доступными".

Также напомним, по оценкам экспертов, подавляющее большинство законодательных предложений Рыбалки признана популистскими и бессодержательными.

Отметим, что Рыбалка вошел в десятку самых безответственных политиков Радикальной партии Олега Ляшко.