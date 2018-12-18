Законодавча ініціатива радикалів знищить аптеки у селах - експерт

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Депутати від РПЛ зареєстрували у парламенті низку законодавчих ініціатив, які, на їхнє переконання, мають знизити ціни на ліки в Україні. Разом з тим, експерти фармацевтичного ринку - протилежної думки. Пропоновані радикалами підходи позбавлять українських селян доступу до аптек. Про це у коментарі УНН розповіла фармацевт, голова громадської організації “ФармРада” Олена Пруднікова.