Законодавча ініціатива радикалів знищить аптеки у селах - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Депутати від РПЛ зареєстрували у парламенті низку законодавчих ініціатив, які, на їхнє переконання, мають знизити ціни на ліки в Україні. Разом з тим, експерти фармацевтичного ринку - протилежної думки. Пропоновані радикалами підходи позбавлять українських селян доступу до аптек. Про це у коментарі УНН розповіла фармацевт, голова громадської організації “ФармРада” Олена Пруднікова.
"У законопроектах радикалів йдеться про таке: "Жодна аптечна мережа (одного власника) не може мати понад 2% ринку в області". Автори документів кажуть, що це – запорука відсутності монопольних змов. Гарне гасло. Але ж тут законотворці говорять про кількість точок (аптек), а не про обсяг реалізації ліків. І потім вийде так, що ми не монополію знищимо, а фізичних осіб-підприємців. І під гаслами "Скажемо ні аптечній монополії" у нас закриються аптеки. Але не мережеві - мережеві будуть і далі діяти, а сільські. Ось до чого призведе ухвалення документів", - пояснила Пруднікова і додала, що в Україні сільські аптеки й так зараз перебувають на межі закриття.
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Радикали, серед іншого пропонують скасувати ПДВ на ліки, продовжила експерт.
"Ініціатива гарна, але - популістична. Поговорили, задекларували і забули. Ніхто ПДВ на ліки скасовувати не буде, як би нам цього не хотілося", - сказала Пруднікова.
Загалом, за словами експерта, фармринку сьогодні дуже не вистачає якісних законодавчих ініціатив.
"Таких, які стануть на захист малого бізнесу. Ситуація не зміниться доти, доки закони будуть прийматися на замовлення. А вказані документи - це суто піар, і не більше", - резюмувала вона.
Нагадаємо, радикал Сергій Рибалка напередодні хвалився аптечними ініціативами РПЛ, називаючи їх такими, що, начебто, мають "зробити ціни на ліки доступними".
Також нагадаємо, за оцінками експертів, переважна більшість законодавчих пропозиції Рибалки визнана популістськими і беззмістовними.
Зауважимо, що Рибалка увійшов в десятку найбільш безвідповідальних політиків Радикальної партії Олега Ляшка.