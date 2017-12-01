Закон об изменениях в Госбюджет-2017 опубликовали в "Голосе Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" опубликовали в парламентской газете "Голос Украины", передает УНН.
Отмечается, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть с 2 декабря.
Напомним, 30 ноября Президент Петр Порошенко подписал изменения в Госбюджет-2017.
Законом, в частности, предусматривается увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенцию на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, медицинскую субвенцию для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения.
Также для продолжения осуществления финансирования в 2018 году законом предусматривается сохранение на счетах общего фонда соответствующих местных бюджетов остатков средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на счетах специального фонда - остатков средств субвенции на мероприятия по развитию системы здравоохранения в сельской местности.